Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 79,30 EUR.

Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 79,30 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 79,30 EUR. Bei 79,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 1.577 Aktien.

Am 03.06.2025 markierte das Papier bei 80,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 1,86 Prozent niedriger. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 74,50 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Am 24.04.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 251,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Vossloh am 24.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Vossloh die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,86 EUR je Aktie.

