Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 79,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 11:38 Uhr 0,4 Prozent. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 79,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 79,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 8.198 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 80,80 EUR markierte der Titel am 03.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 1,76 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 251,10 Mio. EUR, gegenüber 268,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,58 Prozent präsentiert.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Vossloh dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

