Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 88,20 EUR nach.

Die Vossloh-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 88,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 87,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.920 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 1,25 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 54,25 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 74,50 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Vossloh gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 251,10 Mio. EUR – eine Minderung von 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 268,80 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Vossloh die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

