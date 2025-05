Vossloh Aktie News: Vossloh reagiert am Mittag positiv

Vossloh im Blick

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 70,30 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 70,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 70,50 EUR. Bei 70,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.236 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 42,60 Prozent sinken.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 64,00 EUR.

Am 24.04.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 251,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 268,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

