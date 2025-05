Vossloh Aktie News: Vossloh zieht am Vormittag an

So entwickelt sich Vossloh

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 70,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 70,00 EUR. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 1.434 Stück.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 71,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 73,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,35 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,00 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.04.2025. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 268,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 251,10 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

Vossloh-Aktie knickt ein: Schwacher Jahresstart