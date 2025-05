Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Vossloh im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 70,40 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 70,40 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 70,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,80 EUR. Zuletzt wechselten 1.100 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 74,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,35 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Am 24.04.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,58 Prozent auf 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 268,80 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 24.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 3,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

