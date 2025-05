Vossloh Aktie News: Vossloh wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 69,70 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 69,70 EUR ab. Bei 69,50 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.298 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 71,70 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 2,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,35 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 24.04.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 268,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 251,10 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,88 EUR je Vossloh-Aktie.

