Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Vormittag fester

14.03.25 09:24 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 59,60 EUR.

Die Vossloh-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 59,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 59,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 387 Vossloh-Aktien umgesetzt. Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 47,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 31.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 298,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 325,30 Mio. EUR umsetzen können. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vossloh am 27.03.2025 vorlegen. Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2024 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie XETRA-Handel SDAX zum Handelsende leichter Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag leichter Handel in Frankfurt: SDAX notiert mittags im Minus

