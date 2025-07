Vossloh Aktie News: Vossloh büßt am Montagvormittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 88,80 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 88,80 EUR abwärts. Bei 88,60 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 88,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.758 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 89,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 EUR je Vossloh-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,75 EUR aus.

Am 24.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,24 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 251,10 Mio. EUR – eine Minderung von 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 268,80 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

