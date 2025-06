Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vossloh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 75,20 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 75,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 75,10 EUR. Bei 76,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.157 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (80,80 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Mit einem Kursverlust von 46,34 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,32 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 74,50 EUR angegeben.

Am 24.04.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 251,10 Mio. EUR, gegenüber 268,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,58 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,86 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

