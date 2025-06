Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vossloh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 75,30 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie notierte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 75,30 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.575 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 80,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 6,81 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 86,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je Vossloh-Aktie an.

Vossloh veröffentlichte am 24.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 251,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Vossloh am 24.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

