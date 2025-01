Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Nachmittag fester

So bewegt sich Vossloh

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 42,25 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 42,60 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,10 EUR. Bisher wurden heute 1.301 Vossloh-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 51,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,92 Prozent.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,25 EUR.

Vossloh veröffentlichte am 31.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,18 Prozent zurück. Hier wurden 298,70 Mio. EUR gegenüber 325,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 13.03.2025 gerechnet.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Analysten sehen bei Vossloh-Aktie Potenzial

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

XETRA-Handel So performt der SDAX am Dienstagnachmittag