Vossloh Aktie News: Vossloh reagiert am Freitagmittag positiv

20.06.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 74,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 2,5 Prozent auf 74,60 EUR. Bei 75,60 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 14.397 Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 8,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 84,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die Vossloh-Aktie. Am 24.04.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 251,10 Mio. EUR im Vergleich zu 268,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Vossloh wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Vossloh dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,86 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

