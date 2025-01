Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag leichter

Vossloh im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 46,45 EUR.

Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,45 EUR nach. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,90 EUR nach. Bei 46,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 19.553 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,66 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 16,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,05 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,21 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 31.10.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 0,52 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,18 Prozent auf 298,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 325,30 Mio. EUR gelegen.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

