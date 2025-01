Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 45,70 EUR.

Um 15:57 Uhr ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 45,70 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 45,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,30 EUR. Zuletzt wechselten 3.339 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,10 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 13,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Am 31.10.2024 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 298,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

