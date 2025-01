Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 46,00 EUR abwärts.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 46,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 45,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,55 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.280 Stück gehandelt.

Am 29.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,74 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,25 EUR je Vossloh-Aktie an.

Vossloh gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,52 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,18 Prozent auf 298,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2024 3,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

