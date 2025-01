Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Mittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 45,65 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 45,65 EUR ab. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 45,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.906 Vossloh-Aktien.

Am 29.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 40,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2024). Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 14,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 31.10.2024 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 0,52 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 298,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vossloh-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

