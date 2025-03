Notierung im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Mittag kräftig

27.03.25 12:05 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,8 Prozent im Plus bei 67,00 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 67,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 67,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.780 Vossloh-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 70,20 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 66,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 31.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 298,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 288,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2025 erfolgen. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,14 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie Börse Frankfurt: SDAX verliert zum Ende des Mittwochshandels Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen zu

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft