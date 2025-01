Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Dienstagvormittag zu

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 45,75 EUR.

Das Papier von Vossloh konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 45,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 45,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,50 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 43 Aktien.

Bei 51,40 EUR erreichte der Titel am 29.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 12,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 40,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 11,91 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 58,25 EUR.

Vossloh ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,18 Prozent auf 298,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 325,30 Mio. EUR gelegen.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

