VW will in USA Geländewagenmarke Scout wieder beleben

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will in den USA die Geländewagenmarke Scout wieder aufleben lassen, um auf dem weltweit wichtigsten Markt für Nutzfahrzeuge zu expandieren. Eine entsprechende Entscheidung des Vorstandes, in den USA einen vollelektrischen Pick-up und robusten SUV (R-SUV) auf den Markt zu bringen, wurde heute vom Aufsichtsrat bestätigt, wie der Wolfsburger DAX-Konzern mitteilte.

Die Fahrzeuge sollen in den USA für dortige Kunden entworfen, entwickelt und produziert werden. Dafür soll noch in diesem Jahr ein separates, unabhängiges Unternehmen in den USA gegründet werden. Die ersten Prototypen sollen im nächsten Jahr vorgestellt werden und die Serienproduktion 2026 anlaufen.

"Nachdem Volkswagen den Turnaround in den USA geschafft hat, nutzen wir nun die Chance, unsere Position in einem der wichtigsten Wachstumsmärkte für Elektrofahrzeuge weiter auszubauen", sagte Konzernchef Herbert Diess. "Die Elektrifizierung bietet eine historische Chance, als Konzern in das hochattraktive Pick-up- und R-SUV-Segment einzusteigen und damit unsere Ambitionen zu unterstreichen, ein wichtiger Akteur auf dem US-Markt zu werden."

Zuvor hatte bereits das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Tagesordnung der Aufsichtsratssitzung vertraute Personen von den Plänen berichtet.

Erfolge in den wichtigen Segmenten für R-SUV und Pickups sind laut Volkswagen zentrale Hebel für eine Steigerung der Profitabilität in den USA und um den angestrebten Marktanteil von 10 Prozent zu erreichen.

VW kommt in den USA bisher auf einen relativ kleinen Marktanteil von weniger als 5 Prozent. Die Elektrofahrzeuge des Konzerns verkaufen sich allerdings besser als die Autos mit konventionellem Antrieb. VW hat nach eigenen Angaben einen Anteil von etwa 8 Prozent am US-Elektrofahrzeugmarkt und liegt damit an zweiter Stelle hinter Tesla. Der Fokus liege also eindeutig auf Elektroautos, die VW als historische Chance sehe, Marktanteile in den USA zu gewinnen, so VW-CEO Herbert Diess vor kurzem bei einer Telefonkonferenz zu Journalisten.

Von den 1960er Jahren bis zur Einstellung der Produktion im Jahr 1980 war der Geländewagen Scout ein Konkurrent von Land Rover, Jeep und den Ford Bronco. VW erwarb die Rechte am Markennamen Scout mit der Übernahme der Navistar im Jahr 2020. Navistar wurde 1985 gegründet, als International Harvester, der Eigentümer der Marke Scout, seine Geschäftstätigkeit einstellte.

