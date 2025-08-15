DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.738 +0,5%Euro1,1701 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Vyome: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

16.08.25 06:35 Uhr

Vyome veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -348,000 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 37,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

