NYSE-Wert UnitedHealth-Aktie springt an: UnitedHealth wird bei Gewinnziel konkret

Angesichts stark laufender Geschäfte und guter Wachstumsperspektiven hat der US-Krankenversicherer UnitedHealth seine Prognose für den Jahresgewinn konkretisiert.

Das Management peilt nun für den bereinigten Gewinn je Aktie 24,70 bis 25,00 Dollar an, wobei das untere Ende der Spanne um 20 Cent angehoben wurde. Das Wachstum im zweiten Quartal sei in allen Geschäftsbereichen ausgewogen gewesen, teilte das Unternehmen am Freitag in Minnetonka (US-Bundesstaat Minnesota) mit.

Im abgelaufenen Quartal konnte UnitedHealth die Erwartungen der Analysten übertreffen: Der Umsatz stieg um fast 16 Prozent auf knapp 93 Milliarden Dollar (83,2 Mrd Eur). Das Ergebnis aus dem Tagesgeschäft kletterte nicht ganz so stark auf 8,1 Milliarden Dollar, die operative Marge schwächte sich entsprechend etwas ab. Der bereinigte Gewinn je Anteilsschein stieg auf 6,14 Dollar, Analysten hatten hier mit weniger gerechnet.

Für die Anleger ist der Quartalsbericht eine Erleichterung, stand der Sektor in den vergangenen Monaten doch erheblich unter Druck. Unter anderem, weil die US-Regierung wieder begonnen hat, den Empfängerkreis für das staatliche Gesundheitsfürsorgeprogramm Medicaid zu verkleinern. Zuvor waren die Prüfungen auf Bezugsansprüche wegen der Pandemie drei Jahre lang ausgesetzt.

Durch das von einzelnen US-Bundesstaaten und der Regierung finanzierte Programm werden beispielsweise Personen mit geringem Einkommen oder Menschen mit Behinderung unterstützt. Es ist für die Versicherer sehr lukrativ.

Zudem erwägt der US-Kongress Maßnahmen zur Regulierung von Apotheken-Dienstleistern wie Optum. Über die Unternehmenstochter bietet UnitedHealth unter anderem Datenanalysen im Gesundheitswesen. Die Aktien des Branchenführers waren seit Jahresbeginn bis Donnerstagabend um 16 Prozent gefallen.

Unerwartet gute Quartalszahlen und ein etwas optimistischerer Jahresausblick haben am Freitag die Aktien von UnitedHealth angetrieben. Die Papiere des US-Krankenversicherers schnellten um 6,9 Prozent auf 478,49 US-Dollar in die Höhe und waren damit der mit Abstand größte Gewinner im Dow Jones Industrial. Der Leitindex legte etwas zu.

Die Analysten der Bank Credit Suisse schrieben, der Gewinn je Aktie und das operative Ergebnis von Unitedhealth hätten jeweils die Erwartungen übertroffen. Grund dafür sei insbesondere das überraschend gute Abschneiden im Geschäft mit Gesundheitsfürsorge gewesen. Positiv sei zudem, dass der Krankenversicherer die untere Spanne für den für dieses Jahr erwarteten Gewinn je Aktie etwas angehoben habe.

