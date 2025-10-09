DAX24.664 +0,3%Est505.644 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1612 -0,1%Öl65,92 -0,2%Gold4.040 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wadephul: Haben Zeitfenster für EU-Beitritt von Westbalkanstaaten

09.10.25 12:44 Uhr

BELFAST (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul will den seit Jahren auf der Stelle tretenden Prozess zum EU-Beitritt der Westbalkanstaaten mit konkreten Initiativen vorantreiben. "Aus meiner Sicht haben wir in den nächsten Jahren ein Zeitfenster in der Amtszeit der EU-Kommission und des EU-Parlamentes, das genutzt werden muss", sagte der CDU-Politiker bei einer Westbalkankonferenz in der nordirischen Hauptstadt Belfast. Die fünfjährigen Amtszeiten von Kommission und Parlament laufen bis zum Jahr 2029.

Wer­bung

Es gebe einerseits eine große Hoffnung in den Staaten des westlichen Balkans "und auf der anderen Seite auch die große Befürchtung, dass am Ende es ein endloser Prozess ist, der zu keinem Ergebnis kommt", warnte Wadephul. Der "Berlin-Prozess" zur Annäherung der Westbalkanstaaten an die EU könnte dazu ein Katalysator sein. Den Vorsitz in dem 2014 von der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ins Leben gerufenen Format hat derzeit Großbritannien.

Wadephul: Beitritt in vorausschaubarer Zukunft

Es müssten jetzt konkrete Initiativen entwickelt werden, "denn der Beitritt dieser Staaten, der darf nicht irgendwann stattfinden, sondern der muss in vorausschaubarer Zukunft stattfinden", forderte der Minister. Dafür ermutige man die betroffenen Länder zu Reformen. Nach den Gesprächen bei der Konferenz in Belfast sei er guter Hoffnung, dass es mit entsprechendem Willen auf beiden Seiten recht bald zu Ergebnissen kommen könne.

Der EU-Beitrittsprozess für die Westbalkanländer kommt seit Jahren nicht voran. Es gibt die wachsende Sorge in der EU, dass die Länder der Region sich immer stärker Russland und China öffnen.

Wer­bung

Unter den Westbalkanländern wird Montenegro als am weitesten im EU-Beitrittsprozess gesehen, ein Datum für eine Aufnahme steht aber nicht in Aussicht. Mit Montenegro und Serbien führt die EU seit 2012 beziehungsweise 2014 Beitrittsverhandlungen. Mit Albanien und Nordmazedonien wurde der Verhandlungsprozess 2022 gestartet. Bosnien-Herzegowina hat den Status eines Beitrittskandidaten, ist aber bislang noch nicht in Verhandlungen. Das Kosovo ist potenzieller Beitrittskandidat./bk/DP/men