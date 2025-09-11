DAX23.732 +0,1%ESt505.382 +0,3%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.295 +1,0%Euro1,1723 +0,1%Öl67,12 +0,9%Gold3.651 +0,7%
Wadephul verurteilt Vorfall mit russischen Drohnen scharf

10.09.25 14:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum scharf verurteilt. "Russland hat damit leichtfertig eine gefährliche Eskalation in Kauf genommen", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen David van Weel in Berlin. Man analysiere den Vorfall genau und habe darüber im Nato-Rat in Brüssel gesprochen. Diese Beratungen würden heute in Brüssel und allen Nato-Hauptstädten weitergehen. Weel nannte die Verletzung des polnischen Luftraums inakzeptabel.

Die Reaktion auf das Eindringen russischer Angriffsdrohnen habe gezeigt: "Wir stehen in der Nato zusammen", sagte Wadephul. Neben den polnischen Freunden hatten auch niederländische Kampfflugzeuge für Sicherheit gesorgt. Die Stationierung von niederländischen F35-Kampfflugzeugen oder deutschen Patriot-Flugabwehrraketen seien mehr als ein Symbol, sondern militärische Notwendigkeit, die absehbar weiter bestehen werde. Moskau sei nicht bereit, über Frieden zu verhandeln, sondern wolle die Ukraine unterwerfen. Man wolle den Sanktionsdruck auf Moskau signifikant erhöhen. Dies sei Ziel des geplanten 19. Sanktionspakets der EU./bk/DP/stk