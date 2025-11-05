DAX23.783 -0,7%Est505.619 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,70 -0,6%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.102 -0,4%Euro1,1494 +0,1%Öl64,36 ±0,0%Gold3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

Warken: Koalitionspläne werten Pflegeberuf auf

05.11.25 09:23 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Pläne der schwarz-roten Koalition zur Entbürokratisierung in der Pflege führen aus Sicht von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken zu einer Aufwertung des Pflegeberufs. "Wir schaffen damit, dass Pflegekräfte künftig das machen dürfen, was sie eigentlich sehr gut können, was sie viele Jahre in der Berufserfahrung gelernt haben", sagte die CDU-Politikerin im ARD-Morgenmagazin. "Und ich glaube, da erleichtern wir den Alltag der Pflegekräfte schon erheblich."

Wer­bung

An diesem Donnerstag befasst sich der Bundestag mit dem Gesetz "zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege". Demnach sollen dringend benötigte Pflegekräfte künftig mehr Aufgaben eigenverantwortlich leisten können, die bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind - etwa beim Versorgen von Wunden, bei Diabetes und Demenz.

Die Grünen kritisieren die Pläne als unzureichend. "Ein richtig gedachtes Gesetz wird hier auf halber Strecke jetzt halbherzig zu Ende gebracht", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Janosch Dahmen.

Warken: Größere Reformen angehen

Zu Plänen zur Stabilisierung der Versicherungsbeiträge sagte Warken, mit den Maßnahmen werde die Lücke in der gesetzlichen Krankenversicherung von zwei Milliarden Euro gefüllt. Die Sparvorschläge tragen nach ihren Worten dazu mit bei, dass die Zusatzbeitragsätze stabil sein können. Krankenkassen legten die Zusatzbeiträge aber individuell fest, manche Kassen kämen jetzt mit den Maßnahmen aus, manche Kassen nicht.

Wer­bung

Bei den Maßnahmen gehe es um einen Teil, der bei den Krankenhäusern eingespart werde. "Wir müssen aber auch weitere Maßnahmen angehen, größere Reformen angehen", sagte Warken mit Blick auf die angestrebte Beitragsstabilität. Eine Finanzkommission werde alles in den Blick nehmen - Einnahmeseite, Ausgabeseite. Vorschläge werde es dann im März geben./sl/DP/mis