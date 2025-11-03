DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.307 -2,8%Euro1,1531 ±-0,0%Öl65,11 +0,1%Gold4.024 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Allianz 840400 Humanoid Global A41B76 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Warten auf neue Daten

Ratsmitglied Nagel: EZB-Entscheid im Dezember auf Basis neuer Daten

03.11.25 08:23 Uhr
Ratsmitglied Joachim Nagel: EZB entscheidet im Dezember nach neuen Daten | finanzen.net

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Zinsen in der vergangenen Woche nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel wegen unveränderter Daten ebenfalls unverändert gelassen und wartet nun neue Daten ab.

"Im Dezember werden wir neue Projektionen bekommen... und dann bei diesem Meetting auf Basis dieser Daten eine Entscheidung treffen", sagte er in einem Podcast von Tablemedia. Die EZB halte sich alle Optionen offen, was angesichts der hohen Unsicherheit angemessen sei.

Wer­bung

Für Deutschland sieht Nagel gute Wachstumsaussichten im nächsten Jahr. "Die deutsche Wirtschaft kann jetzt auf einen moderaten Wachstumspfad einschwenken. Wir werden im nächsten Jahr mehr Wachstum sehen, wenn die Zukunftsausgaben richtig gesetzt werden", sagte er. Man dürfe Europa nicht unterschätzen, so Nagel. Der einheitliche Markt mit 450 Millionen Menschen, die starken Unternehmen und die gut ausgebildeten Fachkräfte würden eine Wachstumsstory bilden, die auch die Investoren wahrnehmen.

Nagel forderte die Bundesregierung zu mutigen Reformen in der Rentenversicherung auf. "Wir müssen uns ehrlich machen. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir müssen länger arbeiten, um uns den Wohlstand zu erhalten, den die Generationen nach dem Krieg aufgebaut haben". sagte er.

DJG/hab/mgo

DOW JONES

Bildquellen: Petronilo G. Dangoy Jr. / Shutterstock.com, Peter Stein / Shutterstock.com