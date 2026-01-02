DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin77.823 +0,7%Euro1,1725 ±-0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Warum nicht mehr Festnahmen? Rubio rechtfertigt Umfang von Einsatz

04.01.26 17:54 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat erklärt, warum neben Staatschef Nicolás Maduro und seiner Ehefrau Cilia Flores bei dem US-Angriff auf Venezuela nicht weitere Regierungsmitglieder festgenommen worden sind. "Man kann nicht einfach reingehen und fünf Leute auf einmal festnehmen", sagte er CBS News. Es gebe jetzt schon viel Kritik an dem US-Einsatz, an dem neben dem Militär auch Eliteeinheiten beteiligt waren.

"Stellen Sie sich vor, was für ein Aufschrei von allen Seiten käme, wenn wir tatsächlich vier Tage dort bleiben müssten, um vier weitere Personen festzunehmen", sagte Rubio weiter. Maduro und seine Ehefrau hätten im Rahmen der Operation "höchste Priorität" gehabt, sagte er.

In der Nacht zum Samstag hatte das US-Militär Venezuela angegriffen. Bei der Operation "Absolute Entschlossenheit" hatten Eliteeinheiten dann Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores gefasst und außer Landes gebracht. Inzwischen ist Maduro in einer Haftanstalt in New York - in der Stadt muss er sich unter anderem wegen "Verschwörung zum Drogenterrorismus" sowie "Verschwörung zum Kokainimport" vor Gericht verantworten./ngu/DP/he