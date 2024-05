WashTec-Aktie: Vorstand modifiziert eigenes Depot

Portfolio angepasst

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt WashTec ins Blickfeld.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei WashTec am 24.05.2024 informiert. Die BaFin wurde am 27.05.2024 über die Transaktion informiert. Drolshagen, Michael, Vorstand, agierte mit Blick auf den WashTec-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 24.05.2024 190 Aktien zu je 39,90 EUR erworben. Die WashTec-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 40,00 EUR an der Tafel.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das WashTec-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 1,00 Prozent auf 40,50 EUR. WashTec wird aktuell mit einem Börsenwert von 540,65 Mio. Euro gelistet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 13.382.354 Papiere.

Bereits am 23.05.2024 hatte Drolshagen, Michael einen Trade getätigt. Zu jeweils 39,90 EUR kaufte Drolshagen, Michael 429 Anteile.

