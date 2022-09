Grüne Zukunft: Hyundai bringt Wasserstoff-Lkw XCIENT Fuel Cell nach Deutschland

• Hyundai baut Engagement auf E-Auto-Markt aus• Export von 27 Wasserstoff-Lkw nach Deutschland• Wasserstoff-Vision 2040

Hyundai bringt im Juli 2.600 E-Autos auf Deutschlands Straßen

E-Autos stehen beim südkoreanischen Automobilhersteller Hyundai derzeit hoch im Kurs. Alleine im Juli 2022 konnte die deutsche Niederlassung Neuzulassungen über 9.500 Hyundai-Fahrzeugen verbuchen, was einem Marktanteil von 4,6 Prozent entspricht. Das ist der größte Anteil im Juni, den das Unternehmen jemals erreichte, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Knapp 2.600 der im Juli zugelassenen Wagen verfügen über einen Elektroantrieb. Im gesamten E-Auto-Markt kam das Unternehmen damit gar auf einen Anteil von neun Prozent. "Dank unseres umfassenden Angebots an alternativen Antrieben können wir sowohl bei den Elektrozulassungen, als auch bei den Zulassungen gesamt unsere Position festigen", zeigte sich Hyundais Deutschland-Chef Jürgen Keller zufrieden.

Wasserstoff-Lkw finden Weg nach Deutschland

Aber nicht nur im Privatkundensegment scheint Hyundai auf den deutschen Markt zu setzen. Wie der Autohersteller Anfang August ankündigte, arbeitet man derzeit daran, die Brennstoffzellen-Lkw-Baureihe XCIENT Fuel Cell nach Deutschland zu exportieren. Die weltweit ersten in Serie gefertigten wasserstoffbetriebenen Elektro-Lkw für den Schwerlastverkehr verfügen über zwei 90-kW-Brennstoffzellenstapel und einen 350-kW-Elektromotor. Sieben Wasserstofftanks bieten Platz für etwa 31 Kilogramm Wasserstoff, ein Auffüllen der Tanks soll zwischen acht und 20 Minuten dauern. Ein 72-kWh-Akkusatz bietet außerdem zusätzliche Energie. Die Reichweite des Fahrzeugs wird von Hyundai mit etwa 400 Kilometern angegeben.

Insgesamt sollen 27 der XCIENT-Lkw an sieben deutsche Unternehmen gehen. In der Schweiz befinden sich bereits 47 solcher Transporter im Einsatz.

Weitere europäische Länder sollen folgen

"Wir freuen uns, den Hyundai XCIENT Fuel Cell nun auch auf dem deutschen Markt einführen zu können", so Mark Freymueller, Senior Vice President und Head of Commercial Vehicle Business Innovation bei Hyundai. "Hyundai, anerkannter Marktführer im Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie, nutzt diese Gelegenheit, sein Geschäft auf dem europäischen Markt auszuweiten. Zudem unterstützen wir mit dem XCIENT Fuel Cell Deutschlands Bemühungen, seine klimaneutralen Ziele zu erreichen." So eigne sich Deutschland für das Projekt, weil es sich dabei um den größten Nutzfahrzeugmarkt in Europa handle. Anschließend sollen weitere europäische Länder folgen.

Hyundai will Verbreitung von Wasserstoff fördern

Wie das Unternehmen aus Südkorea im September 2021 im Rahmen seiner Wasserstoff-Vision 2040 verkündete, sollen bis 2040 neue Technologien im Transportwesen und anderen Bereichen eingeführt werden, die eine Verbreitung von Wasserstoff als Energieträger unterstützen. "Die Vision der Hyundai Motor Group ist es, die Energie von Wasserstoff in allen Bereichen des Lebens und der Industrie einzusetzen. Das Ziel ist es, Wasserstoff für jeden überall nutzbar zu machen", erklärte Hyundais Vorstandsvorsitzender Euisun Chung laut einer Pressemitteilung. "Wir wollen praktische Lösungen für die nachhaltige Entwicklung der Menschheit in allen Lebensbereichen anbieten und dazu beitragen, dass bis 2040 eine weltweite Wasserstoffgesellschaft entsteht." Bereits 2028 sollen außerdem alle serienmäßigen Nutzfahrzeuge über einen Brennstoffzellenantrieb verfügen.

Grünes Stadtkonzept in Planung

Wasserstoff-Brennstoffzellen sollen außerdem bei Hyundais Smart City Vision-Projekt zentrale Anwendung finden. Dabei handelt es sich um ein "grünes Stadtkonzept mit nachhaltigen Mobilitätslösungen", wie der Konzern kürzlich auf der "World Cities Summit 2022" in Singapur vorstellte. "Unser Ziel ist es, dass die Menschen in den künftigen Smart Cities mit der Natur leben und gleichzeitig moderne Technologien nutzen", so Hyundai-CIO Youngcho Chi. "Unsere Mobilitätslösungen in der Luft und am Boden werden die Grenzen der Städte neu definieren, die Menschen auf sinnvolle Weise verbinden und die Städte neu beleben." Um das Konzept umzusetzen, will der Autohersteller mit Regierungen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com