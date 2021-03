Aktien aus dem Öl- und Gassektor schwach - Blockierter Suez-Kanal wird teuer

Der Stoxx 600 Sektor Oil & Gas verlor gut ein Prozent und war damit größter Verlierer auf dem Sektortableau. Schwergewichte wie TOTAL SE Shell und Eni verloren zwischen 0,6 und 2,9 Prozent.

Mit dem Suezkanal bleibt eine auch für den Ölhandel wichtige Wasserstraße vorerst blockiert und sorgt damit weiter für Unsicherheit und starke Kursbewegungen am Ölmarkt. Zuletzt fiel der Brent-Ölpreis in London um 1,4 Prozent. Bisher ist es nicht gelungen, ein riesiges Containerschiff, das den Suezkanal blockiert, aus seiner festgefahrenen Lage zu befreien.

Laut dem Analysten Stephen Innes vom Londoner Handelshaus Axi sind von dem blockierten Kanal zwölf Prozent des weltweiten Handels betroffen. Seit Mittwoch verzögere sich die Fahrt von 185 Schiffen mit geschätzten Gesamtkosten von 400 Millionen US-Dollar pro Stunde. "Die Situation belastet die Stimmung für die globale Konjunktur und verstärkt die Risikoaversion an den Märkten".

Für die Schiffe heiße es nun, entweder weiter auf ein Freikommen des havarierten Container-Riesen "Ever Given" zu warten oder aber Afrika zu umfahren, so Innes. Die damit verbundenen Einbußen an Zeit und Geld hätten das Zeug, die ohnehin schon nervösen Ölmärkte noch stärker unter Strom zu setzen.

