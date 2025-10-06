DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 +0,1%Top 10 Crypto16,74 -1,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.420 ±-0,0%Euro1,1715 -0,1%Öl65,43 +1,7%Gold3.931 +1,1%
WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Oktober 2025

06.10.25 07:01 Uhr

(10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 10/25 ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Oktober.

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25

DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real

FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25

10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 10/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi