Wechsel an der Spitze

Bei der Kaffeehauskette Starbucks kommt es überraschend zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze.

• Starbucks-CEO tritt mit sofortiger Wirkung zurück

• Nachfolger steht bereits fest

• Starbucks-Aktie beflügelt

Starbucks-CEO tritt zurück

Starbucks teilte heute mit, dass Laxman Narasimhan "mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion als CEO und Mitglied des Starbucks-Vorstands" zurücktritt. Er habe während seiner Amtszeit das Starbucks-Partnererlebnis verbessert, bedeutende Innovationen in der Lieferkette des Unternehmens vorangetrieben und den Betrieb der Filialen verbessert, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

"Im Namen des Vorstands möchte ich Laxman aufrichtig für seine Beiträge zu Starbucks und sein Engagement für unsere Mitarbeiter und unsere Marke danken", wird Mellody Hobson, Vorstandsvorsitzende von Starbucks, zitiert. "Angesichts einiger herausfordernder Gegenwinde hat sich Laxman voll und ganz auf die Verbesserung des Geschäfts konzentriert, um den Bedürfnissen unserer Kunden und Partner gerecht zu werden. Wir alle wünschen ihm das Allerbeste und wissen, dass er in der Zukunft Großes leisten wird."

Unter Narasimhan verfehlte Starbucks zuletzt die Erwartungen der Wall Street mit Rückgängen bei Erlösen und Gewinn - und musste die Umsatzprognose für dieses Jahr zwei Mal senken. Starbucks-Patriarch Howard Schultz , der in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach den Chefposten hielt, griff im Mai zu ungewöhnlicher öffentlicher Kritik. Die Kaffeehäuser - vor allem im Heimatmarkt USA - müssten sich auf ein besseres Erlebnis für die Kunden fokussieren, schrieb er beim Karriere-Netzwerk LinkedIn. "Die Antwort liegt nicht in den Daten, sondern in den Läden." Zu Narasimhans Plan gehörte zuletzt, die Bedienung in der heißen Zeit am Morgen zu beschleunigen, und die Kunden mit neuen Getränken und Essen in die Läden zu locken.

Nachfolger steht fest

Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Brian Niccol wurde, wie es in der Pressemitteilung heißt, zum Chairman und Chief Executive Officer ernannt. Er werde seine Position am 9. September 2024 antreten. Bis dahin werde Starbucks-Finanzvorstand Rachel Ruggeri als Interims-CEO fungieren. Aktuell ist Niccol Vorsitzender und CEO von Chipotle Mexican Grill.

"Wir freuen uns sehr, Brian bei Starbucks begrüßen zu dürfen. Seine phänomenale Karriere spricht für sich. Brian ist ein Kulturträger, der einen großen Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovation und Wachstum mitbringt. Wie wir alle bei Starbucks versteht er, dass ein außergewöhnliches Kundenerlebnis auf einem außergewöhnlichen Partnererlebnis beruht", so Hobson. "Unser Vorstand glaubt, dass er eine transformative Führungspersönlichkeit für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und alle, denen wir auf der ganzen Welt dienen, sein wird."

Starbucks-Aktie springt an - Chipotle-Aktie fällt

Die Anleger feierten den Neuzugang bei Starbucks: Die Anteilsscheine legten am Dienstag an der NASDAQ letztlich um 24,50 Prozent auf 95,90 US-Dollar zu. Die Analysten von JPMorgan bezeichneten es als "großen Gewinn" für die Kaffeehauskette, dass diese angesichts des Rücktritts von Unternehmenschef Laxman Narasimhan mit Brian Niccol den Chef des Branchenkollegen Chipotle Mexican Grill abwerben konnte. In der Spitze wurden die Starbucks-Titel mit 95,29 US-Dollar auf dem höchsten Niveau seit Februar gehandelt. Anleger setzen damit wohl auf frischen Wind bei Starbucks - neben der Führungs- auch auf der Aktionärsebene. Denn schon am Vortag hatte der Kurs positiv auf einen Bericht im "Wall Street Journal" reagiert, wonach der Investor Starboard Value eine Beteiligung erworben habe. Auch dem Investor Elliott wird ein größeres Engagement nachgesagt.

Börsianer sprachen in einem Kommentar von einer "erstklassigen Einstellung", die nach dem Einstieg von aktivistischen Investoren ein Gefühl der Dringlichkeit mit sich bringe. Sie bewerteten die Nachrichten auf den ersten Blick negativ für Chipotle, auch wenn sich damit nichts an den grundlegenden Thesen für die Fast-Food-Kette ändere. Die Abwärtsbewegung bei der Chipotle-Aktie sei wahrscheinlich übertrieben, mutmaßte ein Händler.

Zu Starbucks hieß es in dem Kommentar weiter, ein Managementwechsel sei schon seit einiger Zeit ein Thema gewesen. Der nun vermeldete Austausch komme aber schneller als erwartet. Die Verpflichtung von Niccol sei ein "großartiger Erfolg", lobte auch Evercore-Analyst David Palmer. "Brian gehört zu den Top-Managern in der Restaurantbranche mit der nachweislichen Fähigkeit, ein Spitzenteam zusammenzustellen", kommentierte er.

Den Anlegern von Starbucks machen die Nachrichten große Hoffnung, denn sie blicken auf eine Leidenszeit zurück. Kosteten die Aktien im Mai vergangenen Jahres noch bis zu 115 US-Dollar, womit sie dem 126-Dollar-Rekord aus dem Jahr 2021 nahe standen, ist der Kurs in den vergangenen 15 Monaten um 38 Prozent in die Tiefe gerauscht. Allein 2024 betrug das Minus bis zu einem Viertel. In den vergangenen beiden Quartalen hatte Starbucks mit Umsatzrückgängen enttäuscht.

Derweil straften die Anleger die Aktien von Chipotle nach der Nachricht zu dem bevorstehenden Abgang von CEO Niccol ab. So verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie im NYSE-Handel bis Handelsende 7,50 Prozent auf 51,68 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX