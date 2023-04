Southwest-Aktie im Tiefflug: Southwest Airlines erleidet erneut Quartalsverlust

Vor allem der Umsatzausfall infolge der Streichungen führte zu einer Sonderbelastung von 380 Millionen US-Dollar (345 Mio Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Dallas mitteilte. Im ersten Quartal stand deshalb unter dem Strich ein Verlust von 159 Millionen Dollar. Damit schnitt die Gesellschaft noch schlechter ab als von Analysten im Schnitt befürchtet.

In den ersten drei Monaten des Jahres erzielte Southwest Airlines einen Umsatz von 5,7 Milliarden Dollar. Das war gut ein Fünftel mehr als im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum und so viel wie nie zuvor in einem ersten Quartal. Allerdings stiegen die Kerosinkosten um mehr als die Hälfte und zehrten einen Gutteil der Mehreinnahmen auf.

Southwest hatte kurz nach Weihnachten mehr als 16 700 Flüge gestrichen und dies mit schlechtem Wetter und Personalproblemen erklärt. In der Folge hatte die Gesellschaft zunächst eine Belastung von etwa 800 Millionen Dollar verbucht und war dadurch bereits im vierten Quartal in die roten Zahlen gesackt.

Im Handel an der NYSE fällt die Southwest Airlines-Aktie zeitweise um 3,54 Prozent auf 29,81 US-Dollar.

