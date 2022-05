Nordex-Aktie sackt ab: Nordex verschiebt Veröffentlichung von Quartalsbericht auf Mitte Juni

Der Quartalsbericht solle nun voraussichtlich Mitte Juni veröffentlicht werden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstagnachmittag in Hamburg mit. Als Grund führte der Vorstand einen Hackerangriff an, der Ende März bemerkt worden war. Weil danach zeitweise der Zugriff auf verschiedene Systeme eingeschränkt war, verzögerten sich interne Abläufe.

An der Börse sackt die Nordex-Aktie nach Bekanntwerden der Nachricht im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 4,87 Prozent auf 12,30 Euro ab.

/ngu/he

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com