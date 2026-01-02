DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,13 +11,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin77.664 +0,5%Euro1,1725 ±-0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend
Lufthansa-Aktie: Reaktion auf Eskalation - Lufthansa ändert Routen wegen US-Militäreinsatz in Venezuela Lufthansa-Aktie: Reaktion auf Eskalation - Lufthansa ändert Routen wegen US-Militäreinsatz in Venezuela
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wegner nennt Berliner Strom-Anschlag Terrorismus

04.01.26 20:25 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner stuft den folgenreichen Anschlag auf die Stromversorgung der Hauptstadt als Terrorismus ein. "Das ist nicht nur eine Brandstiftung oder Sabotage. Das ist schon Terrorismus", sagte der CDU-Politiker in der "Abendschau" des RBB-Fernsehens.

Wer­bung

"Es war eine linksextremistische Gruppe, die einmal mehr unsere Infrastruktur angegriffen hat und damit auch das Leben von Menschen bedroht hat, von älteren Menschen, die vielleicht Beatmungsgeräte brauchen, von Familien mit kleinen Kindern", so Wegner. "Und wir müssen diese Täter jetzt schnappen."

Auch Bundesbehörden eingeschaltet

Polizei, Landeskriminalamt und Verfassungsschutz seien eingeschaltet. "Wir sind auch im Austausch mit dem Bundeskriminalamt, mit der Bundesebene, weil das ist ja hier kein Spaß, sondern hier ist ein terroristischer Anschlag passiert." Jetzt müsse der Druck erhöht werden, um die Täter dingfest zu machen.

45.000 Haushalte ohne Strom

Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke am Teltowkanal, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Mittlerweile ist die Versorgung für etwa 14.000 Haushalte und knapp 500 Gewerbekunden wieder hergestellt, so der Betreiber Stromnetz Berlin. Auch mehrere große Krankenhäuser sind wieder am Netz.

Wer­bung

Die übrigen Kunden müssen sich im schlimmsten Fall bis Donnerstagnachmittag gedulden. Bis dahin soll es nach Angaben des landeseigenen Unternehmens dauern, ehe alle Betroffenen wieder Strom bekommen./kr/DP/he