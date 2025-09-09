Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagabend im Aufwind

Blick auf Wells Fargo-Kurs

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 81,57 USD zu.

Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 81,57 USD. Bei 81,61 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,61 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 913.219 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,83 USD. Dieser Kurs wurde am 25.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2024 (52,84 USD). Abschläge von 35,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,50 USD je Wertpapier.

Wells Fargo ließ sich am 15.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 USD, nach 1,33 USD im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Wells Fargo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 6,05 USD je Aktie aus.

