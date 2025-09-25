Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Freitagabend fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 85,07 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 85,07 USD zu. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,63 USD an. Bei 84,91 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 625.152 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 1,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2024 (53,32 USD). Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 37,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 15.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 USD, nach 1,33 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 30,62 Mrd. USD, gegenüber 31,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,57 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

