Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 83,76 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Wells Fargo-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 83,76 USD ab. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 663.710 Wells Fargo-Aktien.

Bei 86,65 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Bei 53,32 USD fiel das Papier am 27.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 57,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 15.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

