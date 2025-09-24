DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.750 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben
Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Wells Fargo im Fokus

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Abend schwächer

25.09.25 20:24 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 83,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
71,60 EUR 0,42 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Wells Fargo-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 83,76 USD ab. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 663.710 Wells Fargo-Aktien.

Bei 86,65 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Bei 53,32 USD fiel das Papier am 27.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 57,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 15.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer

In eigener Sache

Übrigens: Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wells Fargo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wells Fargo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wells Fargo & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen