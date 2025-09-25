Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Wells Fargo am Freitagnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 85,46 USD.

Das Papier von Wells Fargo konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 85,46 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 85,57 USD. Bei 84,91 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 157.596 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,65 USD. Gewinne von 1,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 60,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Wells Fargo-Aktie.

Am 15.07.2025 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,60 USD gegenüber 1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.10.2025 veröffentlicht. Wells Fargo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer