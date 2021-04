Banco Santander kommt besser als erwartet ins Jahr

Der Nettogewinn vervielfachte sich auf 1,61 Milliarden von 331 Millionen Euro im Vorjahr. Die Spanier profitierten besonders davon, dass von Januar bis Ende März weniger Rückstellungen für coronabedingte Kreditausfälle als im Vorjahr gebildet wurden. Analysten hatten im Factset-Konsens mit lediglich 1,17 Milliarden Euro gerechnet.

Die Rückstellungen sanken um 49 Prozent auf 1,99 Milliarden Euro. Die Bank verbuchte einen Restrukturierungsaufwand von 530 Millionen Euro für erwartete Kosten im Gesamtjahr. Die Erträge fielen auf 11,39 Milliarden von 11,81 Milliarden Euro.

Die Bank habe in all ihren Regionen eine gute Performance erzielt, mit besonders starkem Wachstum in den Vereinigten Staaten, Großbritannien sowie in den Geschäftsfeldern Santander Corporate und im Investment Banking, sagte Executive Chairman Ana Botin. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2021 erreichen werden, nämlich unsere Effizienzquote zu verbessern, die Kreditkosten zu senken und unsere Profitabilität zu steigern".

