• Preisnachlass von 1.000 US-Dollar für Kauf eines neuen Teslas

• Werber erhält Gutschrift in Höhe von 500 US-Dollar

• Programm gilt vorerst nur für den US-Markt

Wie Tesla auf dem Nachrichtendienst X mitgeteilt hat, hat das Unternehmen sein Empfehlungsprogramm wiederbelebt, das sowohl für neue als auch bestehende Kunden Vorteile bietet. Interessenten können beim Kauf eines neuen Model S, Model X, Model Y oder Model 3 einen Preisnachlass von 1.000 US-Dollar erhalten, wenn sie über einen Empfehlungslink eines Freundes kaufen und noch nie zuvor ein Tesla-Produkt besessen haben. Gleichzeitig wird auch derjenige, der den Empfehlungslink teilt, mit einer Gutschrift in Höhe von 500 US-Dollar belohnt, die auf alle Tesla-Produkte, einschließlich neuer Fahrzeuge, angewendet werden kann. Das Programm gilt vorerst allerdings nur für den US-Markt.

Earn $500 by giving anyone $1000 off a new Tesla



Can be used toward Supercharging, software upgrades, merchandise, service payments or a new Tesla



? https://t.co/LTX9s0oq28