DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +3,3%Nas23.550 +0,9%Bitcoin90.121 +1,8%Euro1,1482 ±-0,0%Öl63,72 -1,0%Gold3.984 +1,3%
Wieder Zwischenfälle im Gazastreifen

05.11.25 16:30 Uhr

GAZA (dpa-AFX) - Israels Armee hat trotz der geltenden Waffenruhe eigenen Angaben zufolge zwei Palästinenser innerhalb eines vom Militär kontrollierten Gebiets im Norden des Gazastreifens angegriffen. In beiden Fällen hätten die Betroffenen sich Soldaten "in einer Weise, die eine Bedrohung für sie darstellte" genähert, hieß es. "Soldaten schalteten die Terroristen aus, um die Bedrohung zu beseitigen."

Laut Armee übertraten beide jeweils die sogenannte "gelbe Linie", hinter die sich das israelische Militär im Zuge der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hatte. Aus dem Gazastreifen gab es zunächst keine Angaben zu beiden Zwischenfällen.

Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind laut der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bei israelischen Angriffen im Gazastreifen mehr als 240 Menschen getötet worden. Die Angaben beider Seiten lassen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren./cir/DP/he