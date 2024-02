Staatliche Unterstützung: Das steckt hinter der Rally der Alibaba-Aktie - auch weitere Titel profitieren

Wirtschaftliche Flaute?

Die Alibaba-Aktie kann am Dienstag von guten Nachrichten am chinesischen Aktienmarkt profitieren.

• Chinesische Regierung will Aktienmarkt stützen

• Alibaba-Aktie springt am Dienstag hoch

• Auch Pharmatitel gehören zu den Profiteuren



Chinesische Aktienmärkte erhalten staatliche Unterstützung

Die Kurse an Chinas Börsen verzeichneten am Dienstag einen deutlichen Anstieg, nachdem Unterstützungsmaßnahmen durch staatliche Stellen bekannt gegeben wurden, wie Dow Jones Newswires berichtet. Ein nationaler Fonds plant unter anderem, seine Anteile an börsennotierten Fonds zu erhöhen. Das staatliche Investmentvehikel Central Huijin Investment beabsichtigt zudem, ETFs zu erwerben, um so die Stabilität des chinesischen Finanzmarktes zu gewährleisten.

Private Anleger warten nun weiterhin auf Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung, nachdem es zunehmend Hinweise darauf gab, dass sich China inmitten einer erneuten wirtschaftlichen Flaute befindet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ist zum Beispiel in neun der letzten zehn Monate geschrumpft, was auf einen anhaltenden Abschwung in diesem Sektor hindeutet, so die Analysten von Nomura laut Dow Jones Newswires.

Alibaba-Aktie profitiert

Zusammen mit den chinesischen Börsen profitierte auch die Alibaba-Aktie von den Nachrichten zur Stützung des Marktes deutlich. In Honkong gewannen die Papiere des chinesischen Unternehmens bis Handelsschluss 6,33 Prozent auf 0,420 Honkong-Dollar. Doch auch im vorbörslichen US-Handel kann Alibaba klare Gewinne verzeichnen. Die an der NYSE gehandelten Alibaba-ADRs gewinnen zeitweise 3,85 Prozent auf 77,50 US-Dollar.

Bereits vor einigen Wochen versuchten die Alibaba-Mitbegründer Jack Ma und Joe Tsai laut einem behördlichen Antrag und der New York Times die Anteilsscheine des Unternehmens zu stützen, indem sie Aktien im Wert von Hunderten Millionen US-Dollar auf dem freien Markt erworben haben. Das im Jahr 1999 gegründete Unternehmen hat in den letzten Jahren nämlich einige Rückschläge hinnehmen müssen, wie CNBC berichtet. Ein Tiefpunkt ereignete sich in den Jahren 2020 und 2021, als Jack Ma öffentlich chinesische Beamte und Finanzaufsichtsbehörden kritisierte. Der regulatorische Druck führte schließlich dazu, dass der geplante Börsengang der Ant Group, dem Finanzarm von Alibaba, scheiterte.

Zusätzlich belastete auch geopolitischer Druck das Unternehmen. Im März 2023 kündigte Alibaba an, sein Cloud-Geschäft im Rahmen einer umfassenderen Unternehmensumstrukturierung auszugliedern. Wenige Monate später wurden diese Pläne aufgrund der US-Halbleiter-Exportkontrollen von Alibaba verworfen. Etwa zur gleichen Zeit, als die Abspaltung abgesagt wurde, gab Jack Ma in einem behördlichen Antrag bekannt, dass er Aktien im Wert von 870 Millionen US-Dollar verkaufen würde.

Trotz der Schwierigkeiten bleiben die Wall Street-Analysten positiv: Wie aus Daten von TipRanks hervorgeht, erhält die Alibaba-Aktie aus 20 Bewertungen durch Experten eine starke Kaufempfehlung (18x buy, 2x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 118,00 US-Dollar, mit einer hohen Prognose von 150,00 US-Dollar und einer niedrigen Prognose von 85,00 US-Dollar. Dadurch ergibt sich ein Wachstumspotenzial von 58,11 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 74,63 US-Dollar (Stand 05.02.2024).

Weitere Aktien profitieren von Unterstützungsmaßnahmen

Außer der Alibaba-Aktie zogen nach der Veröffentlichung der Unterstützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung jedoch auch weitere chinesische Titel an. Unter anderem gehörten Pharmatitel zu den stärksten Werten am Dienstag, wie Dow Jones Newswires erklärt. So sprang Jiangsu Hengrui Medicine um 9,63 Prozent nach oben.

Redaktion finanzen.net