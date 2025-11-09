DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin89.582 +1,3%Euro1,1569 ±-0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Wirtschaftsministerin Reiche hält Grundsatzrede - Erhard-Büste kommt zurück

09.11.25 18:42 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hält am Montag eine wirtschaftspolitische Grundsatzrede. Das Ministerium veranstaltet in Berlin ein Symposium zum Thema "Soziale Marktwirtschaft in Zeiten des Umbruchs". Dabei wird auch von den Leihgebern eine Ludwig-Erhard-Büste ans Ministerium übergeben. Die Büste stand jahrelang im Foyer des Ministeriums. Dann wurde sie vor zwei Jahren entfernt - nach Medienberichten aus Protest gegen die Politik des damaligen Ministers Robert Habeck (Grüne).

Erhard war von 1949 bis 1963 Bundeswirtschaftsminister. Er gilt als "Vater" der sozialen Marktwirtschaft und Wegbereiter des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg.

Reiche ist seit Mai im Amt. Sie war lange Bundestagsabgeordnete und wechselte dann in die Wirtschaft. Vor ihrer Ernennung zur Ministerin war sie Energiemanagerin. Die CDU-Politikerin hat bereits wiederholt angesichts steigender Sozialabgaben grundlegende Reformen des Sozialstaates gefordert. Deutschland sei mit seinen Strukturen derzeit nicht wettbewerbsfähig. Für Kritik sorgten Aussagen, die Deutschen müssten länger arbeiten./hoe/DP/mis