Aktienkurs im Fokus

WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

03.09.25 16:10 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

03.09.25 16:10 Uhr

Die Aktie von WK Kellogg hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 22,93 USD bewegte sich die WK Kellogg-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die WK Kellogg-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 22,93 USD. Die WK Kellogg-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,95 USD. In der Spitze büßte die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,90 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 22,90 USD. Von der WK Kellogg-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.373 Stück gehandelt.

Bei 23,56 USD erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die WK Kellogg-Aktie mit einem Kursplus von 2,75 Prozent wieder erreichen. Bei 14,80 USD erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die WK Kellogg-Aktie mit einem Verlust von 35,46 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass WK Kellogg-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,650 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete WK Kellogg 0,640 USD aus.

WK Kellogg ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 613,00 Mio. USD – eine Minderung von 12,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 700,00 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je WK Kellogg-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 USD fest.

