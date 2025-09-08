WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Dienstagabend kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von WK Kellogg zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Im New York-Handel kam die WK Kellogg-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 22,99 USD.

Die WK Kellogg-Aktie zeigte sich um 19:56 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,99 USD an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die WK Kellogg-Aktie bisher bei 23,00 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,97 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,97 USD. Bisher wurden heute 35.725 WK Kellogg-Aktien gehandelt.

Am 18.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der WK Kellogg-Aktie ist somit 2,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.05.2025 Kursverluste bis auf 14,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die WK Kellogg-Aktie mit einem Verlust von 35,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,640 USD an WK Kellogg-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,650 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WK Kellogg am 05.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 613,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 700,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

WK Kellogg wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je WK Kellogg-Aktie in Höhe von 1,42 USD im Jahr 2025 aus.

