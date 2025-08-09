WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg verteidigt Stellung am Abend

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von WK Kellogg. Bei der WK Kellogg-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 22,97 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:05 Uhr bei 22,97 USD. Bei 22,98 USD markierte die WK Kellogg-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,97 USD. Mit einem Wert von 22,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der WK Kellogg-Aktie belief sich zuletzt auf 57.329 Aktien.

Bei einem Wert von 23,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Derzeit notiert die WK Kellogg-Aktie damit 2,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 USD ab. Der aktuelle Kurs der WK Kellogg-Aktie ist somit 35,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

WK Kellogg-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,640 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,650 USD aus.

Am 05.08.2025 legte WK Kellogg die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 613,00 Mio. USD – eine Minderung von 12,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 700,00 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte WK Kellogg am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass WK Kellogg im Jahr 2025 1,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?