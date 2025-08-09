WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Abend stabil

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von WK Kellogg. Zum Vortag unverändert notierte die WK Kellogg-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 22,99 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die WK Kellogg-Aktie um 20:04 Uhr im New York-Handel bei 22,99 USD. Im Tageshoch stieg die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,99 USD. In der Spitze büßte die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,98 USD ein. Bei 22,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der WK Kellogg-Aktie belief sich zuletzt auf 49.356 Aktien.

Bei 23,56 USD erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die WK Kellogg-Aktie derzeit noch 2,50 Prozent Luft nach oben. Am 07.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 USD ab. Mit einem Kursverlust von 35,61 Prozent würde die WK Kellogg-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

WK Kellogg-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,650 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte WK Kellogg am 05.08.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,43 Prozent auf 613,00 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 700,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass WK Kellogg im Jahr 2025 1,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

