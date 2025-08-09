WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von WK Kellogg zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 22,98 USD zeigte sich die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der WK Kellogg-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 22,98 USD. Bei 23,00 USD markierte die WK Kellogg-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der WK Kellogg-Aktie ging bis auf 22,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,98 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.035 WK Kellogg-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der WK Kellogg-Aktie ist somit 2,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 14,80 USD fiel das Papier am 07.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die WK Kellogg-Aktie mit einem Verlust von 35,60 Prozent wieder erreichen.
Für WK Kellogg-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,650 USD ausgeschüttet werden.
Am 05.08.2025 äußerte sich WK Kellogg zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. WK Kellogg hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 700,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 613,00 Mio. USD.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 USD je Aktie belaufen.
