WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Abend stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von WK Kellogg. Mit einem Wert von 22,99 USD bewegte sich die WK Kellogg-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 22,99 USD zeigte sich die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel um 20:02 Uhr kaum verändert. Die WK Kellogg-Aktie legte bis auf 23,01 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,98 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 56.779 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,50 Prozent könnte die WK Kellogg-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.05.2025 (14,80 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WK Kellogg-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten WK Kellogg-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,640 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,650 USD.

Am 05.08.2025 hat WK Kellogg die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,32 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,43 Prozent auf 613,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WK Kellogg 700,00 Mio. USD umgesetzt.

Die WK Kellogg-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass WK Kellogg ein EPS in Höhe von 1,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

